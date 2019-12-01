Urge Reyes Galindo al Congreso de Michoacán a aprobar iniciativas en materia de salud mental

Morelia, Mich., 25 de marzo de 2026.- “Lo ocurrido este martes en una escuela preparatoria del municipio de Lázaro Cárdenas, no solo nos conmociona, sino que nos rompe como sociedad y en medio del dolor hay una responsabilidad que como servidores públicos no podemos ni debemos evitar, debemos hacer una autocrítica, una profunda reflexión y un cuestionamiento en política educativa del país y del estado”, señaló Reyes Galindo Pedraza.

Así lo expresó el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en el Congreso de Michoacán, tras los lamentables hechos donde un joven estudiante menor de edad le arrebató la vida a las maestras a Tatiana y María del Rosario, que externó no solo nos conmociona, sino que nos rompe como sociedad, y destacó que en medio del dolor, es necesario preguntarnos ¿que estamos haciendo?, ¿que no estamos haciendo? y ¿qué nos falta por hacer para proteger a nuestras maestras y maestros, y también a nuestras comunidades estudiantiles?.

En este sentido líder de la bancada del PT, destacó la necesidad de darle celeridad a la legislación en materia de salud mental en los centros escolares y recordó que él desde el año pasado presentó ante el Congreso de Michoacán una propuestas para establecer protocolos de prevención y atención de la violencia en los centros educativos, así como también para la atención psicológica y de la salud mental del personal educativo.

Reyes Galindo, mencionó que en 2025 también presentó otra iniciativa para que las escuelas establecieran los primeros auxilios psicológicos, que permitieran tener herramientas entre el personal que detectara con toda oportunidad los momentos de crisis, pánico o ansiedad y estrés que pudiera estar atravesando cualquier estudiante, propuestas que señaló, también incluyen al personal docente para que puedan recibir la atención indicada en momentos de estrés agotamiento, ansiedad o cualquier trastorno psicológico que derive de sus propias actividades.

Lamentó que a la fecha, estas iniciativas no han sido aprobadas en su totalidad, y que si bien es cierto que han tenido reformas y avances en materia de atención a la salud mental, señaló la necesidad de reconocer que hay grandes pendientes de legislación para su atención y tratamiento.

“Seguiré insistiendo, presentaré otras que resulten necesarias, por ejemplo: una agravante a los delitos que sean cometidos en contra de nuestras maestras y maestros, a las familias de las maestras a la comunidad educativa de esta escuela preparatoria, al pueblo de Lázaro cárdenas y de Michoacán, mi solidaridad mi respeto y mi acompañamiento en estos difíciles momentos”, concluyó el legislador.