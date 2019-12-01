Urge reforzar avances en sector educativo: Fabiola Alanís

Morelia, Michoacán, a 27 de agosto de 2025.- Si bien Michoacán fue el estado que más redujo el rezago educativo a nivel nacional entre 2022 y 2024, según las últimas mediciones de la pobreza publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), aún se requiere avanzar en la cobertura educativa, sobre todo para los niveles de medio superior y superior, señaló la diputada Fabiola Alanís Sámano.

Las estadísticas de la Secretaría de Educación Pública (SEP), dijo, muestran que en el último ciclo escolar en Michoacán, el 93 por ciento de niñas y niños en edad de estudiar la primaria estaban inscritos en alguna escuela, mientras que a nivel nacional este porcentaje sube a 96 por ciento; sin embargo, lo más preocupante se encuentra en nivel secundaria y nivel medio superior, ya que en el estado, sólo 73 por ciento de adolescentes en edad de estudiar secundaria estaba inscrito, mientras que a nivel nacional la proporción es de 83 por ciento; y en media superior sólo 50.7 por ciento de los jóvenes está inscrito en el estado, mientas que en el país el promedio es de 63 por ciento.

La presidenta de la Junta de Coordinación Política en el Congreso del Estado señaló que se requiere impulsar leyes para consolidar los avances ya logrados en materia educativa, principalmente en el apoyo a las familias para garantizar las condiciones de que sus hijas e hijos asistan a la escuela, y para que se amplié la cobertura educativa en todos los niveles.

Uno de los puntos más importantes, señaló la coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, es fortalecer los apoyos para madres autónomas, para que puedan sostener a sus hijas e hijos en las escuelas, además de mantener la inversión pública para la gratuidad de la educación, con la entrega de recursos para la compra de uniformes, libros y útiles escolares, entre otro tipo de apoyos a las familias.

En este sentido, apuntó la Doctora en Ciencias Sociales, es de gran relevancia apoyar la consolidación de la Beca Rita Cetina para estudiantes de educación básica, creada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y lograr que se convierta en un programa social de carácter constitucional, por la importancia que tienen estos recursos para las familias con hijas e hijos en este nivel básico.

“Desde Michoacán, respaldamos los nuevos programas de la Presidenta Claudia Sheinbaum, y buscaremos que en nuestro estado se cuente con una mayor cobertura social para fortalecer el acceso al derecho a una educación gratuita”, puntualizó Fabiola Alanís.