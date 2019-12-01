Salud y seguridad, retos y prioridades de Sheinbaum: Carolina Rangel

Morelia, Michoacán, a 14 de septiembre del 2025.- Carolina Rangel Gracida, secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena, consideró que la salud y la seguridad, son los principales retos y prioridades de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, a casi un año de su mandato.

En entrevista con medios de comunicación, en el marco de la visita presidencial a Morelia, Carolina Rangel destacó que en materia de salud, fortalecer el programa “Salud Casa por Casa”, el abasto de medicamentos a través de las “Rutas de la Salud”, son tareas de primera línea para el gobierno de continuidad de la Cuarta Transformación.

En materia de seguridad, consideró que hay también acciones de fortalecimiento, así como la coordinación en diversos sentidos con el gobierno de Estados Unidos.

Carolina Rangel consideró un acierto llevar un gobierno de continuidad, luego de que los partidos de oposición pedía una separación de las acciones del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, pues además de seguir con los programas sociales, se generaron nuevos apoyos como el apoyo a mujeres de 60 a 64 años o la beca “Rita Zetina”.

Asimismo, consideró un hecho histórico llevar el informe de gobierno a cada uno de los estados de la República, pues es un acto de rendición de cuentas a la ciudadanía, mismo que culminará el 05 de octubre en el Zócalo de la Ciudad de México.