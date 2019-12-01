Salud y seguridad, retos y prioridades de Sheinbaum: Carolina Rangel

Salud y seguridad, retos y prioridades de Sheinbaum: Carolina Rangel
Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 14 de Septiembre de 2025 a las 13:47:28
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 14 de septiembre del 2025.- Carolina Rangel Gracida, secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena, consideró que la salud y la seguridad, son los principales retos y prioridades de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, a casi un año de su mandato.

En entrevista con medios de comunicación, en el marco de la visita presidencial a Morelia, Carolina Rangel destacó que en materia de salud, fortalecer el programa “Salud Casa por Casa”, el abasto de medicamentos a través de las “Rutas de la Salud”, son tareas de primera línea para el gobierno de continuidad de la Cuarta Transformación.

En materia de seguridad, consideró que hay también acciones de fortalecimiento, así como la coordinación en diversos sentidos con el gobierno de Estados Unidos.

Carolina Rangel consideró un acierto llevar un gobierno de continuidad, luego de que los partidos de oposición pedía una separación de las acciones del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, pues además de seguir con los programas sociales, se generaron nuevos apoyos como el apoyo a mujeres de 60 a 64 años o la beca “Rita Zetina”.

Asimismo, consideró un hecho histórico llevar el informe de gobierno a cada uno de los estados de la República, pues es un acto de rendición de cuentas a la ciudadanía, mismo que culminará el 05 de octubre en el Zócalo de la Ciudad de México.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Arrestan a chofer que intentó ganarle el paso al tren en el Estado de México tras una semana prófugo; su imprudencia causó 10 muertes
Operadores de Guerrero montan invernaderos clandestinos en la CDMX: Operativo deja cuatro detenidos y más de mil plantas aseguradas
Con tiro de gracia, ultiman a automovilista en la Ciudad de México; ocurrió frente a la alcaldía Cuauhtémoc
Hernán "N" seguirá detenido en Paraguay tras rechazar extradición simplificada; continuará proceso legal
Más información de la categoria
Arrestan a chofer que intentó ganarle el paso al tren en el Estado de México tras una semana prófugo; su imprudencia causó 10 muertes
Salud y seguridad, retos y prioridades de Sheinbaum: Carolina Rangel
Operadores de Guerrero montan invernaderos clandestinos en la CDMX: Operativo deja cuatro detenidos y más de mil plantas aseguradas
"Gracias al pueblo purépecha soy lo que soy": Claudia Sheinbaum presume logros de la 4T en Morelia
Comentarios