Urge fortalecer la protección de los migrantes ante el endurecimiento de las políticas migratorias: Adriana Campos Huirache

Urge fortalecer la protección de los migrantes ante el endurecimiento de las políticas migratorias: Adriana Campos Huirache
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Julio de 2026 a las 21:41:20
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Morelia, Michoacán, a 17 de julio del 2026.- El endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos obliga a fortalecer las acciones de protección, acompañamiento y defensa de los derechos de las y los migrantes michoacanos y mexicanos, afirmó la diputada local Adriana Campos Huirache, coordinadora del Grupo Parlamentario del PRI en la LXXVI Legislatura del Congreso del Estado, al advertir que la migración debe atenderse con una visión humanitaria y nunca desde la criminalización.

La legisladora señaló que los recientes operativos migratorios y los casos de connacionales que han perdido la vida durante acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) evidencian la necesidad de reforzar la asistencia consular, el acompañamiento jurídico y la coordinación institucional para salvaguardar la integridad de las y los mexicanos que radican en Estados Unidos.

Adriana Campos recordó que desde el Congreso del Estado ha impulsado reformas para fortalecer la Ley de Atención y Protección de los Migrantes y sus Familias de Michoacán, con el propósito de actualizar los mecanismos de apoyo e incorporar políticas públicas que respondan a los nuevos desafíos que enfrentan las comunidades migrantes.

Asimismo, destacó la iniciativa que presentó para inscribir una leyenda en el Muro de Honor del Congreso del Estado, como un reconocimiento permanente a las y los migrantes michoacanos por su contribución al desarrollo económico, social y cultural de la entidad.

La diputada priista sostuvo que Michoacán mantiene un vínculo histórico con la migración, por lo que resulta indispensable consolidar una agenda que fortalezca la atención a las familias migrantes, amplíe la coordinación con autoridades y organismos especializados, y garantice el respeto irrestricto a los derechos humanos.

Finalmente, Adriana Campos Huirache reiteró que continuará impulsando iniciativas y acciones legislativas que protejan a las y los migrantes michoacanos y respalden a sus familias, al considerar que quienes han dejado su tierra en busca de mejores oportunidades merecen el reconocimiento, la solidaridad y el acompañamiento permanente de las instituciones.

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