Urge aprobar el derecho al cuidado para garantizar bienestar, igualdad y justicia social en Michoacán: Grecia Aguilar

Morelia, Michoacán, a 17 de julio del 2026.- El reconocer el derecho al cuidado en la Constitución de Michoacán representa un paso fundamental para garantizar una vida digna a miles de personas, reducir las brechas de desigualdad y colocar al estado en la ruta de las entidades que avanzan en la construcción de un Sistema de Cuidados, sostuvo la diputada local y coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, Grecia Jennifer Aguilar Mercado, al reiterar el llamado para que el Congreso del Estado apruebe la iniciativa que presentó en la materia.

La legisladora explicó que su propuesta busca reconocer el derecho de toda persona a cuidar, recibir cuidados y al autocuidado, además de establecer las bases para la creación de un Sistema Estatal de Cuidados que garantice servicios accesibles, de calidad y con enfoque de derechos humanos.

Destacó que la reforma beneficiará a niñas, niños, personas adultas mayores, personas con discapacidad, personas con enfermedades y a quienes diariamente realizan labores de cuidado.

Grecia Aguilar Mercado señaló que la aprobación de esta reforma permitirá que el Estado asuma una responsabilidad compartida en una tarea que históricamente ha recaído en las familias, particularmente en las mujeres; además que ello contribuirá a disminuir las brechas de desigualdad y facilitará que miles de personas cuidadoras accedan a mayores oportunidades educativas, laborales y de desarrollo personal.

Subrayó que actualmente muchas mujeres destinan gran parte de su tiempo al cuidado de hijas e hijos, personas mayores o familiares con discapacidad, situación que limita su autonomía económica y restringe el ejercicio pleno de otros derechos.

Por ello, afirmó que reconocer constitucionalmente el derecho al cuidado también significa avanzar hacia una igualdad sustantiva.

La diputada destacó que la iniciativa encuentra respaldo en tratados internacionales y en criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que reconocen las tareas de cuidado como esenciales para el bienestar de la sociedad y establecen la obligación de los gobiernos de impulsar políticas públicas para garantizar este derecho.

Asimismo, recordó que el país avanza en esta agenda con la promulgación de la Ley del Sistema Público de Cuidados en la Ciudad de México, así como con la discusión de la reforma al artículo 4.º constitucional y de la Ley General de Cuidados en el Congreso de la Unión. En ese contexto, afirmó que Michoacán tiene la oportunidad de sumarse a este esfuerzo nacional con un marco jurídico moderno y de amplio impacto social.

La coordinadora parlamentaria de Movimiento Ciudadano señaló que un Sistema Estatal de Cuidados fortalecerá la coordinación entre instituciones, ampliará la cobertura de servicios, profesionalizará a las personas cuidadoras y permitirá diseñar mejores políticas públicas para atender una necesidad que durante años ha permanecido invisibilizada.

Finalmente, Grecia Aguilar convocó a las y los integrantes de la Septuagésima Sexta Legislatura a respaldar la iniciativa, al asegurar que su aprobación significará un avance histórico para construir un Michoacán más justo, igualitario y solidario, donde el cuidado deje de ser una carga exclusiva de las familias y se convierta en un derecho garantizado por el Estado.