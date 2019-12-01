Uno de los grandes pendientes en México es garantizar el derecho al cuidado en las constituciones estatales: Salomón Chertorivski Woldenberg

Querétaro, Querétaro, a 9 de marzo de 2026.- Uno de los grandes pendientes en México es garantizar el derecho al cuidado en las constituciones estatales y generar los instrumentos necesarios para que quienes realizan estas labores, en su mayoría mujeres, cuenten con condiciones dignas, reconocimiento y remuneración, reconoció Salomón Chertorivski Woldenberg, político y economista.

De acuerdo con Chertorivski Woldenberg, actualmente 58 millones de personas en el país requieren cuidados, y el 75 por ciento de esta responsabilidad recae en mujeres sin pago ni apoyo institucional.

Por ello, planteó la necesidad de profesionalizar esta labor mediante capacitación, creación de casas de día y larga estancia para adultos mayores, estancias infantiles, extensión de licencias de maternidad y paternidad, así como la contratación de personal especializado en cuidados y salud.

El especialista advirtió que para implementar una red nacional de cuidados se requeriría alrededor de 1 por ciento adicional del Producto Interno Bruto (PIB) en el presupuesto durante los próximos años. “No es si se puede, sino que se debe. El Estado debe crear capacidades para lograrlo”.

Recordó que México es una población que envejece: actualmente el 13 por ciento de los habitantes tiene más de 60 años, pero para 2040 uno de cada cuatro mexicanos será adulto mayor. “Hoy estamos a tiempo de preparar lo necesario para que el cuidado no sea una carga invisible, sino un derecho garantizado y un sistema que permita a las mujeres participar plenamente en la economía”.