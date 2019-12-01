Universidad Rosario Castellanos, marcará una nueva era para las familias en Tierra Caliente: Reyes Galindo

Múgica, Michoacán, a 14 de enero de 2026.- "La apertura de una Universidad Rosario Castellanos en el corazón de la Tierra Caliente, nos alegra mucho el corazón a todas las familias de esta zona, porque esto marcará una nueva era para nuestra región", aseguró, Reyes Galindo Pedraza, diputado por el Distrito 22 de Múgica.

El legislador destacó que este proyecto, será un parteaguas para las y los jóvenes de los municipios circunvecinos de esta región, que por falta de recursos no pueden trasladarse hasta la capital del estado o a Uruapan para continuar sus estudios, así lo mencionó durante una rueda de prensa que se llevó a cabo este miércoles.

Reyes Galindo, señaló que este logro es gracias a que la Presidenta Sheinbaum ha sido determinante en que Michoacán tenga mejores condiciones de vida y para ello es necesario apostar a la educación, "la llegada de esta Universidad retoma la premisa de que la educación es el arma más poderosa para cambiar cualquier sociedad o pueblo", mencionó.

Además, resaltó que el apoyo del gobierno estatal que encabeza, Alfredo Ramírez Bedolla, del ayuntamiento de Múgica dirigido por Alfredo Rentería y de las secretarías de Educación y Educación Media Superior, han sido de gran relevancia para que las y los jóvenes de la Tierra Caliente muy pronto puedan ser parte de la Rosario Castellanos.

"Este proyecto educativo es un acto de justicia para nuestras familias, y estoy seguro que además abonará a quitar los estigmas de violencia que hay hacia nuestra gente, que es gente honrada y trabajadora", destacó Reyes Galindo.

Cabe mencionar que en este encuentro con medios de comunicación regionales, se dieron a conocer detalles de la institución de nivel superior que en marzo próximo iniciará clases en la cabecera municipal de Múgica, Nueva Italia, y tendrá su sede en el terreno donde sería construida "Ciudad Mujer".