Unidos los tres órdenes de gobierno para atender afectaciones por lluvias, en Querétaro

Querétaro, Querétaro, a 23 de agosto de 2025.- El gobernador, Mauricio Kuri González, encabezó una reunión interinstitucional con los Alcaldes de Corregidora, El Marqués y Querétaro, así como integrantes de la SEDENA, Guardia Nacional y gabinete estatal, con el objetivo de dar seguimiento a los trabajos emprendidos tras las lluvias del pasado viernes, que registraron picos superiores a los 100 milímetros.

El mandatario pidió a los funcionarios empatía, cercanía y brindar todo el apoyo a la ciudadanía, subrayando que todas las manos posibles estarán atendiendo.



Durante la reunión, los funcionarios manifestaron su total respaldo y coincidieron en reforzar la coordinación para atender de manera conjunta las afectaciones.

Destacaron que la suma de esfuerzos entre autoridades municipales, estatales y federales permitirá avanzar con mayor rapidez en las acciones de apoyo a la población, reafirmando que la unión de instituciones es clave para responder con eficacia a las emergencias.