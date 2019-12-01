Alrededor de 20 viviendas resultan afectadas por nuevo desbordamiento del canal de Labradores en Celaya

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Agosto de 2025 a las 14:27:32

Celaya, Guanajuato, 24 de agosto de 2025.- Alrededor de 20 viviendas en la colonia Cuauhtémoc resultaron afectadas la noche del sábado, luego de que el canal de Labradores se desbordara nuevamente, alcanzando un nivel de hasta 30 centímetros dentro de algunos domicilios. Cabe recordar que el pasado 11 de agosto este mismo canal registró su primer desborde del mes, cuando cerca de 100 casas sufrieron daños por la entrada de agua.

De acuerdo con Protección Civil y Bomberos de Celaya, el desbordamiento se originó aguas arriba de las vías del tren, donde el cauce rebasó su capacidad. Las brigadas municipales, en coordinación con personal de JUMAPA, desplegaron maquinaria pesada y utilizaron arena para contener la filtración, logrando estabilizar la zona y evitar mayores afectaciones.

En paralelo, la Coordinación Estatal de Protección Civil emitió una alerta por el incremento en el caudal del río Apaseo El Grande, ocasionado por escurrimientos provenientes de Querétaro. Autoridades estatales reportaron afectaciones en comunidades de Apaseo el Grande y mantienen operativos de monitoreo, apoyo y evacuación preventiva.

Las autoridades municipales y estatales exhortaron a la ciudadanía a mantenerse alejada de las orillas de canales y ríos, tener documentos importantes a la mano, evitar el contacto con postes o cables eléctricos y seguir en todo momento las indicaciones de los cuerpos de emergencia.

En Celaya se mantiene especial vigilancia en comunidades como Jáuregui, Octopan, La Laja, Delicias, Trojes, Santa Rita, San Luis Rey, Los Olivos y Privanza, entre otras.

La población puede reportar emergencias al 911.