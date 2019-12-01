Alrededor de 20 viviendas resultan afectadas por nuevo desbordamiento del canal de Labradores en Celaya

Alrededor de 20 viviendas resultan afectadas por nuevo desbordamiento del canal de Labradores en Celaya
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Agosto de 2025 a las 14:27:32
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Celaya, Guanajuato, 24 de agosto de 2025.- Alrededor de 20 viviendas en la colonia Cuauhtémoc resultaron afectadas la noche del sábado, luego de que el canal de Labradores se desbordara nuevamente, alcanzando un nivel de hasta 30 centímetros dentro de algunos domicilios. Cabe recordar que el pasado 11 de agosto este mismo canal registró su primer desborde del mes, cuando cerca de 100 casas sufrieron daños por la entrada de agua.

De acuerdo con Protección Civil y Bomberos de Celaya, el desbordamiento se originó aguas arriba de las vías del tren, donde el cauce rebasó su capacidad. Las brigadas municipales, en coordinación con personal de JUMAPA, desplegaron maquinaria pesada y utilizaron arena para contener la filtración, logrando estabilizar la zona y evitar mayores afectaciones.

En paralelo, la Coordinación Estatal de Protección Civil emitió una alerta por el incremento en el caudal del río Apaseo El Grande, ocasionado por escurrimientos provenientes de Querétaro. Autoridades estatales reportaron afectaciones en comunidades de Apaseo el Grande y mantienen operativos de monitoreo, apoyo y evacuación preventiva.

Las autoridades municipales y estatales exhortaron a la ciudadanía a mantenerse alejada de las orillas de canales y ríos, tener documentos importantes a la mano, evitar el contacto con postes o cables eléctricos y seguir en todo momento las indicaciones de los cuerpos de emergencia.

En Celaya se mantiene especial vigilancia en comunidades como Jáuregui, Octopan, La Laja, Delicias, Trojes, Santa Rita, San Luis Rey, Los Olivos y Privanza, entre otras.

La población puede reportar emergencias al 911.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Hallan culpables a cuatro sujetos del secuestro de un comerciante en Uruapan, Michoacán
Aseguran en Pátzcuaro, Michoacán, predio talado para siembra de aguacate; preocupa práctica cada vez más común en el estado
Ultiman a individuo en tienda de abarrotes de Apatzingán, Michoacán
Inteligencia militar con la mira en policías y funcionarios de Tingambato, Michoacán, tras captura de expolicía que dirigía célula de secuestradores y asesinos
Más información de la categoria
Alrededor de 20 viviendas resultan afectadas por nuevo desbordamiento del canal de Labradores en Celaya
Mientras la directiva canaria vende humo, su equipo es humillado y goleado en Cancún
Ultiman a individuo en tienda de abarrotes de Apatzingán, Michoacán
Inteligencia militar con la mira en policías y funcionarios de Tingambato, Michoacán, tras captura de expolicía que dirigía célula de secuestradores y asesinos
Comentarios