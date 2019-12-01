Unidad Antiextorsión evita el pago de más de 313.5 mdp a la delincuencia: Bedolla

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Octubre de 2026 a las 14:29:36

Morelia, Michoacán, 15 de octubre de 2026.- La estrategia contra la extorsión en Michoacán ha evitado el pago de más de 313.5 millones de pesos a la delincuencia, entre noviembre de 2025 y septiembre de 2026, reportó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

“Proteger el patrimonio y la tranquilidad de las familias michoacanas es una prioridad absoluta; por ello, la coordinación operativa, de investigación e inteligencia nos permite golpear a la delincuencia y dar resultados tangibles”, subrayó.

El mandatario destacó el trabajo de la Unidad Antiextorsión de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), así como la estrecha coordinación entre las instituciones de los tres órdenes de gobierno para inhibir y frenar los delitos de extorsión y fraude.

Ramírez Bedolla precisó que dicha unidad especializada ha atendido a 3 mil 654 víctimas de extorsión, evitando el pago de 303.5 millones de pesos, y a mil 925 víctimas de fraude, impidiendo la entrega de 10 millones de pesos.

Con el propósito de evitar ser víctima de estos ilícitos, el gobernador invitó a la ciudadanía a conocer el protocolo de los tres pasos: “Cuelga, verifica y marca 089”, acciones indispensables para interrumpir la comunicación con los extorsionadores, corroborar directamente con los familiares o instituciones, y reportar el caso de manera oportuna para recibir asesoría especializada.