Unidad Antiextorsión evita el pago de más de 313.5 mdp a la delincuencia: Bedolla

Unidad Antiextorsión evita el pago de más de 313.5 mdp a la delincuencia: Bedolla
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Octubre de 2026 a las 14:29:36
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, 15 de octubre de 2026.- La estrategia contra la extorsión en Michoacán ha evitado el pago de más de 313.5 millones de pesos a la delincuencia, entre noviembre de 2025 y septiembre de 2026, reportó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

“Proteger el patrimonio y la tranquilidad de las familias michoacanas es una prioridad absoluta; por ello, la coordinación operativa, de investigación e inteligencia nos permite golpear a la delincuencia y dar resultados tangibles”, subrayó.

El mandatario destacó el trabajo de la Unidad Antiextorsión de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), así como la estrecha coordinación entre las instituciones de los tres órdenes de gobierno para inhibir y frenar los delitos de extorsión y fraude.

Ramírez Bedolla precisó que dicha unidad especializada ha atendido a 3 mil 654 víctimas de extorsión, evitando el pago de 303.5 millones de pesos, y a mil 925 víctimas de fraude, impidiendo la entrega de 10 millones de pesos.

Con el propósito de evitar ser víctima de estos ilícitos, el gobernador invitó a la ciudadanía a conocer el protocolo de los tres pasos: “Cuelga, verifica y marca 089”, acciones indispensables para interrumpir la comunicación con los extorsionadores, corroborar directamente con los familiares o instituciones, y reportar el caso de manera oportuna para recibir asesoría especializada.

Más información de la categoria
Ataque con arma de fuego en contra de un automovilista deja dos lesionados en CDMX
Golpe federal al crimen en Sinaloa: detienen a siete integrantes de una célula en poder de armas, estupefacientes y vehículos
Guadalupe Mora exige investigar ataque en El Guayabo y presunta negativa de auxilio a familia 
De monaguillo a denunciante: Jorge revela abusos sexuales por un sacerdote en una parroquia de San José Iturbide, Guanajuato, y exige justicia
Más información de la categoria
Golpe federal al crimen en Sinaloa: detienen a siete integrantes de una célula en poder de armas, estupefacientes y vehículos
Guadalupe Mora exige investigar ataque en El Guayabo y presunta negativa de auxilio a familia 
Raúl Morón el incongruente político y aferrado a gobernar Michoacán
Menor viaja más de 70 kilómetros escondido debajo de autobús en Querétaro