Un sistema de agua completo fue entregado en La Crusillera, municipio de Huetamo

Huetamo, Michoacán, 8 de abril del 2026.- El alcalde de Huetamo, Michoacán, Pablo Varona Estrada continúa regresando a las comunidades y cumpliendo compromisos para cambiar la vida de sus habitantes.
Estas obras incluyen la construcción de un pozo profundo de 70 metros, depósito de 20 mil litros, línea de conducción de mas de 300 metros y tomas domiciliarias para hacer llegar el agua a cada hogar.
Los habitantes de este lugar, se mostraron agradecidos con el presidente Varona, por regresar a esta localidad a llevarles este gran beneficio.
En su mensaje, el presidente recordó que solo en esa tenencia, se han construido sistemas de agua, en Baztan, Ojo de Agua de Uro, Vuelta Grande, El Zipiate, entre otros, reafirmando así su compromiso para llevar los servicios vitales hasta los que mas necesitan.