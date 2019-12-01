UMSNH cuenta con presupuesto histórico por parte del Gobierno de Michoacán: Luis Navarro

Morelia, Michoacán, 21 de abril de 2026.- Históricamente, la administración del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla es la gestión que mayor apoyo económico ha otorgado a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, al grado de que, a partir de las reformas promovidas por el mismo titular del Poder Ejecutivo de Michoacán, la institución educativa recibe, a partir de 2025, 4.5 por ciento del presupuesto anual del Gobierno del Estado, declaró el tesorero estatal, Luis Navarro.

Argumentó que de 2021 a 2025, la Universidad Michoacana recibió transferencias de recursos federales y estatales, a través de la Secretaría de Finanzas y Administración, por un monto de 20 mil 428 millones de pesos, lo cual representó ampliaciones totales por dos mil 330 millones de pesos, ya que los presupuestos originalmente autorizados ascendían a 18 mil 98 millones de pesos.

Explicó que el Gobierno de Michoacán, que heredó una deuda superior a 45 mil millones de pesos, ha realizado un esfuerzo significativo, a partir del 1 de octubre de 2021, con el objetivo de cumplir responsablemente con sus compromisos, ejecutar obras de infraestructura con impacto social en toda la geografía michoacana sin endeudamiento y atender acciones y políticas, lo cual demuestra que con austeridad, dirección, orden y disciplina es posible superar los problemas, rezagos y fortalecer las instituciones, labor que la Universidad Michoacana debe emular.

Independientemente de lo anterior, el responsable del manejo de las finanzas públicas de Michoacán, Luis Navarro, manifestó que la proporción de las aportaciones federales se redujeron al pasar en 2021 de un 64.9 por ciento, a un 50.8 por ciento para el año de 2026, mientras que las estatales muestran un crecimiento al pasar del 35.1 por ciento en 2021 al 49.2 por ciento para 2026, lo que significa un crecimiento de 40.1 millones de pesos de aportaciones federales, mientras que el crecimiento de las aportaciones estatales es de mil 077.4 millones de pesos.

Destacó que el Gobierno federal ha reducido sus aportaciones a la institución, mientras la administración del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla las ha incrementado, completó. Esta situación se ha originado por la falta de gestión de la Universidad Michoacana ante la Federación, lo cual debe atender para regularizar la situación financiera de la institución educativa.

Finalmente, el tesorero estatal exhortó a toda la comunidad universitaria a implementar y seguir esquemas de disciplina financiera, austeridad y orden en el gasto, ahorro de recursos, mayor eficiencia y un verdadero equilibrio económico.