Turistas podrán solicitar tarjetones para discapacitados en Querétaro

Querétaro, Querétaro, 30 de noviembre del 2025.- La Secretaría de Turismo del estado de Querétaro a través del Centro de Atención y Protección al Turista (CAPTA) pondrá a disposición de visitantes y turistas el préstamo temporal de tarjetones de estacionamiento para personas con discapacidad, los cuales serán válidos en todo el estado durante su estancia; anunció Juliette Rojo Hernández, coordinadora general del Centro.

Explicó que esta acción es para facilitar la movilidad de personas con discapacidad que visitan la entidad, ofreciendo una herramienta que permita el uso adecuado de espacios de estacionamiento reservados, conforme a la normatividad vigente.

“Este nuevo mecanismo de préstamo temporal de tarjetones para personas con discapacidad representa un avance importante en la construcción de un turismo accesible para todas y todos; agradecemos a las instituciones que hicieron posible este esfuerzo coordinado, que nos permite ofrecer una estancia más funcional y segura a quienes visitan Querétaro”, dijo.

Reconoció que este proyecto es el resultado del trabajo conjunto con el Instituto Municipal de Derechos Humanos e Inclusión Social y la Secretaría de Turismo del Municipio de Querétaro, quienes coordinaron esfuerzos para establecer lineamientos, mecanismos de control y validación, así como los procesos de préstamo y recuperación de los tarjetones temporales.

Mencionó que el proceso para poder obtener el préstamo de estos tarjetones es el siguiente: Acudir al CAPTA, ubicado en la calle Luis Pasteur, No. 4 Norte, Centro, Querétaro, llenar la carta responsiva, y presentar identificación oficial vigente.