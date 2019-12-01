Turismo en Quiroga supera expectativas en fin de año; 35% de la población depende de remesas

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 26 de Diciembre de 2025 a las 17:22:39

Quiroga, Michoacán, a 26 de diciembre de 2025.- La administración municipal de Quiroga, reportó un incremento significativo en la afluencia turística durante los últimos meses del año, superando las proyecciones anteriores, señaló Alma Mireya González Sánchez, edil de la demarcación.

Detalló que la actividad turística en el municipio mostró un crecimiento notable, comparando con cifras pasadas, recordó que durante la Noche de Muertos, recibieron alrededor de 270 mil visitantes, cifra que consideraron récord.

"El flujo de visitantes fue tal en noviembre que se requirió el cierre de avenidas principales para gestionar el tránsito de autobuses y la demanda de servicios gastronómicos", manifestó la edil.

Respecto al cierre de año, destacó que es una cifra de visitantes más baja, pero que prácticamente a diario se observa una presencia importante de turistas internacionales y nacionales por las calles de Quiroga.

Agregó que un factor económico clave para la región es la población migrante. La edil confirmó que aproximadamente el 35% de la población de Quiroga mantiene su subsistencia a través de las remesas enviadas desde Estados Unidos, siendo la temporada decembrina un periodo fundamental para la inyección de capital a la economía local.