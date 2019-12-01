Turismo chino muestra crecimiento en Michoacán, destaca Sectur federal

Morelia, Michoacán, a 15 de marzo del 2026.- El estado de Michoacán registra un crecimiento cercano al cuatro por ciento en la llegada de visitantes provenientes de China, lo que lo posiciona como una de las entidades con mayor avance en ese segmento turístico, destacó la secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora.

La funcionaria explicó que este mercado internacional muestra un interés particular por experiencias culturales, a diferencia de otros visitantes extranjeros que suelen preferir destinos de playa. En ese sentido, celebraciones tradicionales como el Día de Muertos, así como la gastronomía y el patrimonio histórico del estado, representan un atractivo importante para los turistas asiáticos.

Apuntó que para fortalecer esta tendencia se ha impulsado la promoción del estado en distintos foros internacionales, donde representantes de la entidad han participado junto con la delegación mexicana en eventos como el Tianguis Turístico de México y la feria turística realizada en Shanghái.

Finalmente, Rodríguez Zamora destacó que la conectividad aérea también abre oportunidades para incrementar este flujo de visitantes, al señalar que existen vuelos directos diarios entre China y Tijuana, lo que facilita que turistas interesados en la cultura mexicana puedan viajar posteriormente a destinos como Michoacán.