¡Tu voz cuenta! IEM invita a la diversidad sexual y de género a participar en consultas

¡Tu voz cuenta! IEM invita a la diversidad sexual y de género a participar en consultas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Octubre de 2026 a las 16:49:44
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Morelia, Michoacán, a 15 de octubre de 2026.- Porque una democracia incluyente se construye escuchando todas las voces, el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) invita a las personas de la diversidad sexual y de género a participar en las consultas previas, libres e informadas que se realizarán del 16 al 25 de octubre en seis municipios del estado, rumbo al Proceso Electoral Ordinario Local 2026-2027.

Estos encuentros permitirán conocer directamente sus opiniones y propuestas sobre los mecanismos para acreditar su autoadscripción, pertenencia o vinculación con este grupo de atención prioritaria, a fin de contribuir a la construcción de acciones afirmativas que favorezcan su acceso a candidaturas y espacios de toma de decisiones.

Las jornadas presenciales se llevarán a cabo en seis municipios del estado, conforme al siguiente calendario:

Municipio: Morelia

Fecha: Viernes 16 de octubre de 2026

Sede y horario: Oficinas centrales del Instituto Electoral de Michoacán, ubicadas en la calle Bruselas número 118 de la colonia Villa Universidad, en un horario aproximado de 13:00 a 16:00 horas.

Municipio: Uruapan

Fecha: Domingo 18 de octubre de 2026

Sede y horario: Centro Integral de Iniciación Artística CIIA, ubicado en calle Villamar número 999 de en la colonia Villas de Jaraco, en un horario aproximado de 13:00 a 16:00 horas.

Municipio: Los Reyes

Fecha: Viernes 23 de octubre de 2026

Sede y horario: Auditorio municipal, ubicado en la calle Lic. Ignacio López Rayón número 105 de la colonia Centro, en un horario aproximado de 13:00 a 16:00 horas.

Municipio: Lázaro Cárdenas

Fecha: Viernes 23 de octubre de 2026

Sede y horario: Auditorio de la unidad profesional de Lázaro Cárdenas de la UMSNH, ubicado en Ejidal Guacamayas, en un horario aproximado de 13:00 a 16:00 horas.

Municipio: Zamora

Fecha: Sábado 24 de octubre de 2026

Sede y horario: Auditorio del DIF municipal, ubicado en la calle Obrero número 746 de la colonia Las Fuentes, en un horario aproximado de 13:00 a 16:00 horas.

Municipio: Zitácuaro

Fecha: Domingo 25 de octubre de 2026

Sede y horario: Auditorio Municipal Samuel Ramos, ubicado en la calle Melchor Ocampo Oriente, Melchor Ocampo, a las 13:00 horas.

Con estas consultas, el IEM busca incorporar las experiencias y propuestas de las personas de la diversidad sexual y de género en la definición de medidas que favorezcan una representación política más incluyente y libre de discriminación.

Para conocer más información sobre las jornadas de consulta, sus sedes y horarios, las personas interesadas pueden visitar el sitio web institucional www.iem.org.mx.

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