Tribunales dejarán en ridículo al IEM, afirma Bedolla tras resolución sobre “Tiempo de Mujeres”

Morelia, Michoacán, a 06 de abril del 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla afirmó que los tribunales habrán de dejar en ridículo al Instituto Electoral de Michoacán (IEM), luego de la resolución emitida la semana anterior en que se le prohíbe pronunciarse al respecto de que “es tiempo de mujeres”, en cuanto al proceso electoral 2027 en que se renovará la gubernatura del estado.

En conferencia de prensa, el mandatario estatal informó que defiende en los tribunales su derecho a la libertad de expresión, pues consideró que el IEM incurrió en una actitud machista, retrógrada, al asegurar que no se trata de una determinación personal, debido a que las encuestas confirman la convicción ciudadana de que Michoacán sea gobernado por una mujer; cuestionó si entonces también habrán debido sancionar a las encuestadoras.

Asimismo, recalcó que su pronunciamiento sobre una mujer gobernadora no promueve un perfil en específico, sino una opinión como ciudadano basada en los sondeos antes mencionados.

“Formo parte de un movimiento de transformación amplio, generalizado, que llevó a la presidencia de la República a la primera mujer en 200 años. No es una idea mía, el tema de tiempo de trabajo mujeres en México, es algo que ha costado una lucha muy fuerte de las mujeres. No es de ahora, no es generación espontánea, sino es una lucha fuerte, constante, permanente, diaria, porque nos enfrentamos a instituciones machistas”.

Ramírez Bedolla reprochó si el IEM haría de callar a las propias mujeres cuando se habla del “tiempo de mujeres”, lo que consideró una censura, machismo patriarcal que aún permea en las instituciones, lo que consideró vergonzoso. Subrayó que la lucha por los derechos de las mujeres es permanente para su gobierno, e incluso se han promovido reformas al respecto.