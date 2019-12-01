Tribunales dejarán en ridículo al IEM, afirma Bedolla tras resolución sobre “Tiempo de Mujeres”

Tribunales dejarán en ridículo al IEM, afirma Bedolla tras resolución sobre “Tiempo de Mujeres”
Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 6 de Abril de 2026 a las 11:00:44
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 06 de abril del 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla afirmó que los tribunales habrán de dejar en ridículo al Instituto Electoral de Michoacán (IEM), luego de la resolución emitida la semana anterior en que se le prohíbe pronunciarse al respecto de que “es tiempo de mujeres”, en cuanto al proceso electoral 2027 en que se renovará la gubernatura del estado.

En conferencia de prensa, el mandatario estatal informó que defiende en los tribunales su derecho a la libertad de expresión, pues consideró que el IEM incurrió en una actitud machista, retrógrada, al asegurar que no se trata de una determinación personal, debido a que las encuestas confirman la convicción ciudadana de que Michoacán sea gobernado por una mujer; cuestionó si entonces también habrán debido sancionar a las encuestadoras.

Asimismo, recalcó que su pronunciamiento sobre una mujer gobernadora no promueve un perfil en específico, sino una opinión como ciudadano basada en los sondeos antes mencionados.

“Formo parte de un movimiento de transformación amplio, generalizado, que llevó a la presidencia de la República a la primera mujer en 200 años. No es una idea mía, el tema de tiempo de trabajo mujeres en México, es algo que ha costado una lucha muy fuerte de las mujeres. No es de ahora, no es generación espontánea, sino es una lucha fuerte, constante, permanente, diaria, porque nos enfrentamos a instituciones machistas”.

Ramírez Bedolla reprochó si el IEM haría de callar a las propias mujeres cuando se habla del “tiempo de mujeres”, lo que consideró una censura, machismo patriarcal que aún permea en las instituciones, lo que consideró vergonzoso. Subrayó que la lucha por los derechos de las mujeres es permanente para su gobierno, e incluso se han promovido reformas al respecto.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Hallan cuerpo maniatado y con signos de violencia en inmediaciones de fraccionamiento de Morelia
Mueren dos jóvenes tras ser atacados a tiros en Jacona, Michoacán
Al menos 4 muertos por choque y atropellamiento a las afueras del IMSS de Tecámac
Concluye Semana Santa con operativo de seguridad activo en todo el estado de Querétaro
Más información de la categoria
Hallan cuerpo maniatado y con signos de violencia en inmediaciones de fraccionamiento de Morelia
Señalan a médico en Sonora por sueros vitaminados ligados a seis muertes
Tras enfrentamiento en Nayarit, detienen a 18 personas por uso de armamento exclusivo de las Fuerzas Armadas; decomisan arsenal
Sheinbaum rechaza informe de la ONU sobre desapariciones forzadas en México
Comentarios