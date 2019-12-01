Tribunal Electoral del Estado de Michoacán reconoce a la Mtra. Lydia Hortensia Barriguete

Morelia, Michoacán a 10 de marzo de 2026. En conmemoración del Día Internacional de la Mujer y la visibilización de sus derechos, el Tribunal Electoral del Estado realizó la Mesa de Diálogo “Las Mujeres y el Fortalecimiento de la Democracia”, actividad en la que también se hizo un reconocimiento por su trayectoria electoral a la ex Magistrada electoral, Mtra. Lydia Hortensia Barriguete y Parra.

En el Centro Cultural UNAM se desarrolló este mesa de diálogo con el propósito de que las Magistraturas reflexionaran de logros y retos de las mujeres en el ámbito social, político y electoral.

La Magistrada Presidenta Amelí Gissel Navarro Lepe dio la bienvenida a esta actividad y explicó la importancia de la dignidad de las mujeres porque todos los días buscan ser quienes aporten mejores condiciones de vida a sus familias. Puntualizó que la dignidad de las mujeres en el marco del Día Internacional de las Mujeres busca proteger y defender sus derechos que son inherentes a toda persona, porque “las mujeres han buscado eliminar las barreras estructurales y logrado transformar esos límites para una mayor participación política y social”.

En su participación, la Magistrada Yurisha Andrade Moreales aseguró que en el ámbito jurisdiccional se han tenido avances importantes para resolver sentencias juzgando con perspectiva de género y con los principios que rigen la materia electoral, logrando avances importantes para que sus derechos se visibilicen y erradicar la discriminación hacia las mujeres, quienes aún siguen buscando la paridad en todos los espacios públicos. Reconoció la trayectoria de la Mtra. Lydia Barriguete, quien por su formó parte de esa generación de mujeres pioneras que con su talento, rigor jurídico y su convicción democrática contribuyeron a acentar un sistema de justicia electoral más sólido, imparcial y garantista.

Por su parte, el Magistrado Adrián Hernández Pinedo recordó que se aprobó la legislación “paridad en todo” en el 2019, la cual consistió en que se diera el 50 por ciento de las mujeres ocuparán los cargos o espacios públicos de los poderes de la Unión, organismos autónomos y ayuntamientos. Sin embargo, dijo que aun se carece de mecanismos que alcancen la paridad sustantiva, implicando que las autoridad electorales admisnistrativas tengan la necesidad de implementar mecanismos con las Acciones Afirmativas, como suscedió en el 2021 donde por primera vez se logró una mayoría de diputadas mujeres en la pasada legioslatura local.

En su intervención, la Magistrada Alma Rosa Bahena Villalobos destacó a la mujer ejemplar de la Mtra. Lydia Hortensia Barriguete y Parra por su trayectoria acádemica. Resaltó que desde el 2002 al 2019 se tuvieron varios porcentajes para el registro de participación política de las mujeres, siendo en el 2019 cuando se legisla de forma paritaria con el 50 % para el acceso de las mujeres que aspiran a un cargo de elección popular, para cargos de entes colegiados, así como se legislan 8 normas importantes para preveer la violencia política en razón de género. Rememoró que se ha sancionado la nulidad de una elección de ayuntamiento en Michoacán en el pasado proceso electoral por violencia política en razón de género.

Y en su participación, el Magistrado Eric López Villaseñor aseveró que el liderazgo de las mujeres en la vida democrática en nuestro país ha sido decisivo para construir, defender y perfeccionar nuestras instituciones y nuestras normas; un liderazgo que no surgió de la concesión sino de la lucha y de los movimientos sociales o políticas donde se exigía participación política efectiva. Mencionó que las mujeres impulsaron el derecho a su voto para que ellas eligieran a los gobernantes enfrentandose a estructuras patriarcales para después obtener cargos públicos y quienes denunciaron la violencia de género cuando no estaba configurada jurídicamente, siendo los tribunales electorales donde no resuelven controversias sino protegen derechos y corrigen desigualdades con las sentencias.

Finalmente, la ex Magistrada Lydya Hortensia Barriguete y Parra agradeció las muestras de aprecio y cariño del Pleno del Tribunal Electoral del Estado por este reconocimiento hacia su persona y trayectoria, asegurando que si hoy se cuenta con instituciones electorales fuertes y confiables es al trabajo de las mujeres que han laborado en la institución.