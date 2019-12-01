Tres notarías de Querétaro podrían ser sancionadas por incumplimiento: Eric Gudiño 

Querétaro, Querétaro, a 11 de marzo de 2026.- El titular de la Secretaría de Gobierno del estado de Querétaro, Eric Gudiño Torres, dio a conocer que actualmente tres notarías públicas se encuentran bajo un proceso de sanción, ya que se detectaron irregularidades graves, luego de revisar quejas presentadas contra fedatarios en la entidad.

Detalló que se trabaja y avanza en la revisión de inconformidades presentadas por ciudadanos relacionadas con el desempeño de notarías, lo que ha permitido reducir el número de casos pendientes y depurar los procedimientos administrativos; es decir, que en 106 notarías, se han detectado 76 quejas, y únicamente tres casos son considerados como graves.

“Hemos avanzado ya con la revisión de las quejas de los notarios; de 106 notarías, hoy podemos decir que tenemos disminuido el número de quejas; hemos podido concentrar solamente 76 temas administrativos y únicamente tenemos tres que están en procedimiento para una sanción por faltas graves, unas y otras por cuestiones de que no han entregado escrituras de manera muy interactiva”, dijo.

Aseguró que los tres casos podrían derivar en sanciones que van desde la suspensión temporal hasta la revocación de la patente notarial, aunque dependerá de la gravedad de cada expediente y de lo que determinen los procedimientos en curso.

“Quisiera esperarme a la situación, pero hay tres procedimientos que sí van a ameritar una sanción correspondiente de estas 76 que estoy comentando que ya tenemos; la sanción puede ir desde la suspensión hasta la revocación propia de la patente”.

Recalcó que, hasta el momento, las notarías que enfrentan estos procedimientos no solo corresponden a la capital del estado y reiteró que una suspensión ya fue aplicada el año pasado como parte de las acciones de supervisión a la función notarial.