Tras reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum, Apatzingán consolida proyectos clave para la región

12 de Marzo de 2026

Apatzingán, Michoacán, 12 de marzo del 2026.- El encuentro entre Fanny Arreola y la presidenta de México Claudia Sheinbaum también abre la puerta a nuevos proyectos para Apatzingán.

En la reunión nacional, donde participaron 61 alcaldes, el Gobierno de México presentó una estrategia que busca fortalecer el deporte, la cultura, la educación y la recuperación de espacios públicos como herramientas para construir paz en las comunidades.

Mientras esos proyectos comienzan a tomar forma, en Apatzingán ya hay avances concretos.

Uno de los más importantes es la próxima llegada de una clínica especializada en atención toxicológica, que ampliará los servicios de salud para toda la región de Tierra Caliente.

También avanza la construcción de una cancha de fútbol en el fraccionamiento El Rey, un espacio que permitirá acercar el deporte a niñas, niños y jóvenes.

A esto se suman acciones que impactan directamente en las familias, como la entrega de 90 escrituras, que brindan seguridad patrimonial a quienes durante años esperaron regularizar su vivienda.

Iniciativas como la Feria del Bienestar, la próxima Feria de la Paz y los espacios de apoyo al campo forman parte de una estrategia que busca fortalecer el tejido social y generar más oportunidades para Apatzingán.

Para la alcaldesa, el mensaje es claro: cuando se gestiona, cuando se construyen alianzas y cuando se trabaja en equipo, los proyectos comienzan a llegar a las colonias y a las familias.