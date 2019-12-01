Abandonan cabeza humana en Tepuche, al norte de Culiacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Marzo de 2026 a las 11:18:30

Culiacán, Sinaloa, 12 de marzo del 2026.- Una cabeza humana perteneciente a un hombre fue localizada abandonada en la avenida principal y la calle Juan Carrasco, en la sindicatura de Tepuche, al norte de Culiacán.

De acuerdo con autoridades, el reporte sobre la presencia de la extremidad cefálica fue realizado alrededor de las 20:00 horas del miércoles, aunque fue hasta la madrugada de este jueves cuando corporaciones de seguridad acudieron al lugar para confirmar el hallazgo.

En un inicio, versiones preliminares señalaban que en el sitio habían sido abandonados dos cuerpos y dos cabezas humanas, sobre la avenida principal, a un costado de la plazuela de la comunidad.

Al lugar acudieron elementos de la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional y personal de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, quienes realizaron las diligencias correspondientes.

Tras verificar la zona, las autoridades confirmaron que solo fue localizada una cabeza humana, la cual se encontraba a un costado del Banco del Bienestar de la comunidad.

Vecinos del lugar señalaron de manera extraoficial que presuntamente una de las cabezas habría sido arrojada desde un dron, aunque dicha versión no ha sido confirmada por las autoridades.

Posteriormente, elementos de seguridad implementaron un operativo de búsqueda en los alrededores para tratar de localizar el resto del cuerpo, sin obtener resultados positivos.

Las autoridades no descartan que durante el transcurso de este jueves puedan localizar el resto de la víctima en la zona.