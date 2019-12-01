Tras aprobación de reforma, Giulianna Bugarini remarca que reducción de jornada laboral es un triunfo para la clase trabajadora

Morelia, Michoacán, a 26 de febrero de 2026.- La diputada Giulianna Bugarini afirmó que la aprobación de la reforma para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales representa un paso firme hacia un México más justo, donde el trabajo no signifique agotamiento permanente ni abandono familiar.

La legisladora sostuvo que durante años se normalizó que millones de trabajadoras y trabajadores entregaran su tiempo, su salud y su energía sin equilibrio. “No es humano vivir para trabajar. El desarrollo no puede medirse solo en productividad mientras las familias pagan el costo con cansancio y desgaste”, expresó.

Bugarini subrayó que esta reforma tiene un profundo sentido social, ya que devuelve a la clase trabajadora algo que nunca debió perder: tiempo para vivir. “Más descanso significa más convivencia familiar, mejor salud mental y física, y comunidades más fuertes. Eso también es crecimiento”, señaló.

Asimismo, enfatizó que reducir la jornada no debilita la economía; al contrario, fortalece la eficiencia y el compromiso laboral. “Romper con la idea de que más horas equivalen a mejores resultados es parte de transformar un modelo que priorizó la rentabilidad sobre la dignidad humana”, afirmó.

Finalmente, Giulianna Bugarini reiteró que su voto fue a favor porque la justicia social no es un discurso, sino una causa que debe reflejarse en decisiones concretas. “Estoy del lado de las y los trabajadores. Esta reforma es coherente con el principio que guía nuestro movimiento: poner al ser humano en el centro y garantizar que el bienestar sea un derecho para todas y todos”.