Tramita tu Credencial Universal de Salud para acceder a servicios médicos gratuitos en Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Octubre de 2026 a las 13:40:07

Morelia, Michoacán de Ocampo, 26 de octubre de 2026.- La Delegación de Bienestar en Michoacán invita a la población en general a tramitar su credencial del Servicio Universal de Salud (SUS), la cual permitirá acceder a servicios médicos en clínicas y hospitales públicos de la red, sin importar si cuentan o no con seguridad social, a partir de 2027.

Roberto Pantoja Arzola, delegado de la Secretaría de Bienestar en la entidad, explicó que el SUS no reemplaza a las instituciones públicas de salud, sino que las conecta.

“La credencial del SUS servirá como una identificación oficial adicional del Gobierno de México e integrará datos personales y de salud, como el historial clínico. Con ella, la ciudadanía podrá acceder a diversos servicios en instituciones como el IMSS o el ISSSTE. En el caso de IMSS-Bienestar, este atenderá a todas las personas independientemente de su derechohabiencia”, informó el funcionario.

Para tramitar la credencial, las personas interesadas deben ubicar su módulo de registro en la página oficial de la Secretaría de Bienestar: www.gob.mx/bienestar y presentar la siguiente documentación:

Mayores de edad: Identificación oficial vigente con fotografía (INE, pasaporte, cédula profesional, credencial del INAPAM, cartilla militar o identificación emitida por el gobierno federal, estatal o municipal); CURP certificada, Comprobante de domicilio (con antigüedad no mayor a tres o seis meses), teléfono y correo electrónico de contacto.

Menores de edad: Acta de nacimiento con CURP certificada, comprobante de domicilio (con antigüedad no mayor a tres o seis meses), identificación oficial del padre, madre o tutor. Nota: para registrar a un menor de edad, el padre, madre o tutor debe estar previamente registrado.