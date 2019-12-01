Trabajo entre instituciones hace posible una justicia más cercana: Hugo Gama

Toluca, Estado de México, a 26 de febrero de 2025.- El magistrado presidente del Poder Judicial de Michoacán, Hugo Gama Coria, participó en la Primera Asamblea Ordinaria 2026 de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (CONATRIB), un espacio de diálogo y coordinación que reúne a las y los titulares de los poderes judiciales locales de todo el país.

En este encuentro nacional, con sede en el Estado de México y en el que estuvieron presentes las 32 entidades federativas, se aprobó el plan de trabajo CONATRIB 2025-2027, reafirmando la responsabilidad compartida de fortalecer el federalismo judicial y consolidar a la justicia local como columna vertebral de la estabilidad democrática.

En este marco, se expusieron las bondades de la integración y funcionamiento del Órgano de Administración Judicial por parte de Michoacán, el cual puede ser modelo para otros poderes judiciales, particularmente para las entidades federativas que aún no van a elección y están trabajando en un modelo de ley orgánica que permita armonizar sus estructuras.

Durante la asamblea también se estableció una mesa de trabajo en materia de tecnologías para impulsar desarrollos orientados a la justicia digital, con el objetivo de modernizar los servicios judiciales y garantizar mayor accesibilidad y eficiencia en beneficio de la ciudadanía.

El magistrado Gama Coria afirmó que el trabajo conjunto entre instituciones es lo que permite avanzar y concretar una justicia más cercana, más confiable y más eficiente; una justicia digna, humana y oportuna que responda a las necesidades de la sociedad.

Asimismo, destacó que en el Nuevo Poder Judicial de Michoacán se impulsa una visión de justicia completa, que sea cercana, que desahogue todas las pruebas, donde los asuntos sean revisados de manera puntual y desde todas las perspectivas involucradas. Agregó que las infancias ocupan un lugar central, por ello se fortalecen las acciones encaminadas a la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.

La participación del Poder Judicial de Michoacán en la CONATRIB reafirma la convicción de que las instituciones, trabajando juntas, pueden asegurar que el Estado de Derecho prevalezca en todo el territorio nacional y avanzar hacia una justicia social más sólida, cercana y efectiva para todas y todos.