¿Trabajaste en Estados Unidos por 10 años? Semigrante te orienta para obtener tu pensión por retiro

Morelia, Michoacán, a 4 de febrero de 2026.- La Secretaría del Migrante (Semigrante), en coordinación con la Embajada de Estados Unidos, brinda asesoría y acompañamiento gratuito a michoacanos que laboraron en dicho país y pueden acceder a beneficios del Seguro Social estadounidense. El apoyo se enfoca principalmente en pensiones por retiro y beneficios derivados para familiares directos.

Este beneficio está dirigido a personas que durante su etapa laboral en Estados Unidos acumularon los créditos necesarios, equivalentes generalmente a 10 años de trabajo o 40 créditos y que cuentan con un Número de Seguro Social válido. El apoyo aplica para el trabajador o sus familiares directos, como cónyuges, viudas, viudos e hijos que cumplan con los requisitos establecidos.

Semigrante acompaña a las y los solicitantes durante todo el proceso, desde la revisión de documentos, orientación sobre requisitos, integración del expediente y gestión ante las instancias correspondientes, con el objetivo de garantizar que las personas migrantes y sus familias puedan ejercer un derecho que adquirieron con su trabajo.

Entre los requisitos generales se encuentran la identificación oficial, comprobante de domicilio, Número de Seguro Social, documentos que acrediten el historial laboral en Estados Unidos y una cuenta bancaria para el depósito del beneficio, en caso de resultar procedente.

Las personas interesadas pueden acudir directamente a las oficinas de la Secretaría del Migrante, ubicadas en Colegio Militar 230, Chapultepec Norte, en Morelia, o pueden acercarse al enlace migrante de su municipio para recibir mayor información y orientación personalizada.