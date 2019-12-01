Trabajadores de la Salud en Michoacán protestan por quincena no pagada; responsabilizan a autoridades por retraso de fondos federales

Morelia, Michoacán, a 19 de enero de 2026.- Trabajadores del sector salud, pertenecientes a la Sección 21 del Comité Ejecutivo Estatal, iniciaron una manifestación en Michoacán debido a la falta de pago de la primera quincena del año de 3 mil empleados, según informó el Dr. Juan José Mendoza, miembro del Comité.

En entrevista señaló que el adeudo afecta a personal que labora bajo la fuente de financiamiento que antes correspondía a INSABI y Seguro Popular, y que ahora opera como IMSS BIENESTAR. El médico explicó que el recurso proviene de la Federación y "no llegó en esta ocasión aquí al estado", señalando que la protesta se debe a la omisión y falta de gestión oportuna por parte de las autoridades estatales para informar o buscar alternativas ante el retraso de dichos fondos.

"Estamos pidiendo quien fue responsable pues que también tenga su parte en la que pueda tener alguna acción por esta omisión", declaró Mendoza.

Acciones y Continuidad Laboral

La movilización se llevará a cabo de 12:00 p.m. a 2:00 p.m. en todo el estado, con la condición de no afectar ningún cierre de vialidades ni toma de instalaciones, garantizando que la atención médica no se interrumpa. Los trabajadores continúan con sus labores normales fuera de este horario.

El representante sindical indicó que el Secretario General, Fabio Meza , está en comunicación con las autoridades para buscar una solución. No obstante, advirtió que si no hay respuesta satisfactoria, el sindicato no descarta "radicalizar las protestas", ya que el retraso en el pago afecta directamente el sustento familiar.