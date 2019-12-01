Torres Piña respalda a Sheinbaum, democracia ha avanzado poco en el país; Morón fue víctima en el 2021

Morelia, Michoacán, a 06 de junio del 2026.- Carlos Torres Piña, aspirante a la Coordinación estatal de los Comités en Defensa de la Transformación y la Soberanía en Michoacán, respaldó las declaraciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sobre la consolidación de la democracia en el país y sostuvo que los órganos electorales desempeñan un papel fundamental para garantizar procesos equitativos y transparentes. Explicó que las expresiones de la mandataria federal fueron emitidas en el contexto de una pregunta relacionada con un posible análisis sobre el presunto fraude electoral de 2006.

En conferencia de prensa, el Fiscal estatal con licencia detalló que, durante esa reflexión, la presidenta recordó casos que, a su consideración, evidenciaron decisiones arbitrarias de las autoridades electorales, entre ellos el retiro de las candidaturas de Raúl Morón Orozco en Michoacán y de Félix Salgado Macedonio en Guerrero durante el proceso electoral de 2021. Afirmó que ambos fueron víctimas de una determinación desproporcionada derivada de observaciones relacionadas con gastos.

Consideró que mientras se sancionó a esos aspirantes por irregularidades menores, candidatos de la oposición desarrollaban campañas de gran magnitud, por lo que insistió en que existió una aplicación desigual de los criterios electorales. En ese sentido, sostuvo que tanto las autoridades electorales locales como las nacionales deben fortalecer su actuación para garantizar la equidad y la transparencia, elementos que, dijo, son indispensables para consolidar el crecimiento de la democracia en México.

Torres Piña expresó preocupación por la situación que enfrenta el Instituto Electoral de Michoacán (IEM), al considerar que existe un intento de generar incertidumbre en torno al organismo, pues señaló que el instituto se ha caracterizado por conducirse con neutralidad en los procesos electorales y destacó la trayectoria de su presidente, Ignacio Hurtado Gómez, de quien dijo ha mantenido una actuación imparcial.

Sostuvo que la controversia deberá ser resuelta por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, asimismo, cuestionó que se impulsen cambios en la integración de una autoridad electoral cuando el proceso comicial está próximo a iniciar, al señalar que la Constitución y la legislación electoral establecen que no deben modificarse las autoridades ni las reglas electorales dentro de los 90 días previos al arranque formal de una elección, previsto para la primera semana de septiembre.