Torres Piña reconoce avances federales del Plan Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Noviembre de 2026 a las 12:09:24

Morelia, Michoacán, a 10 de noviembre de 2026.- El coordinador estatal destacó la presencia del Gobierno de México y el seguimiento de la presidenta Claudia Sheinbaum a las acciones de bienestar, educación e infraestructura.

Carlos Torres Piña reconoció los avances alcanzados por el Gobierno Federal mediante el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, una estrategia que articula seguridad, bienestar y desarrollo regional bajo la conducción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante la mañanera del pasado 4 de noviembre, el gabinete federal presentó un balance del primer año de implementación. El informe reportó un progreso del 67 por ciento, con mil 680 obras y acciones concluidas de las más de 2 mil 500 programadas en sus 12 ejes. También dio cuenta de 72 mil 431 millones de pesos ejercidos, equivalentes al 61 por ciento de la inversión proyectada para el periodo

2025-2030.

Torres Piña destacó que estos resultados confirman la atención prioritaria que la Federación ha brindado a Michoacán. A su juicio, la presencia de las dependencias federales permite atender las causas de la violencia y, al mismo tiempo, ampliar derechos y generar mejores condiciones de vida en los

municipios.

Entre los avances sobresalen las becas para 795 mil 717 estudiantes de todos los niveles, la creación de más de 10 mil espacios de educación media superior y la operación de unidades de la Universidad Nacional Rosario Castellanos en Zacapu,

Múgica y Zitácuaro.

En materia de bienestar, la inversión supera los 30 mil millones de pesos y

beneficia a más de un millón de personas. A ello se agregan proyectos carreteros, caminos comunitarios, obras de agua potable y saneamiento, nuevos consultorios y hospitales, así como acciones de vivienda que amplían la presencia institucional

en las regiones.

La estrategia también incorpora una agenda específica para las mujeres.

Actualmente operan 127 Centros LIBRE, donde se han brindado más de 101 mil atenciones especializadas. En el ámbito rural se han impulsado precios justos, el acopio de productos y proyectos dirigidos a mejorar la capacidad productiva de las

comunidades.

Para Torres Piña, el balance presentado en la mañanera muestra que la construcción de la paz requiere más que acciones de seguridad.

Demanda oportunidades educativas, empleo, infraestructura, acceso a servicios y respaldo permanente para las familias, especialmente en las zonas con mayores necesidades.

El coordinador estatal señaló que la nueva etapa exige acompañar el trabajo encabezado por Claudia Sheinbaum, mantener comunicación con las comunidades y contribuir desde el territorio al cumplimiento de cada eje. Los avances, sostuvo, muestran una Federación presente y comprometida con Michoacán; el siguiente paso será llevar sus beneficios a más hogares y consolidar resultados en los 113 municipios.