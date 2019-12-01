Torres Piña promueve el deporte entre las juventudes michoacanas

Torres Piña promueve el deporte entre las juventudes michoacanas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Julio de 2026 a las 14:53:25
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Morelia, Michoacán, a 2 de julio 2026.- En una jornada llena de energía, ánimo y espíritu mundialista el aspirante a la coordinación de la defensa de la Cuarta Transformación se reunió con jóvenes deportistas de la liga juvenil de fútbol futbol, en la capital michoacana. 

“El deporte me ha enseñado a ser disciplinado y constante”, señaló Torres Piña, quien compartió, en su paso por la Fiscalía General del Estado (FGE), comprendió de una manera más amplia la necesidad de involucrar a las nuevas generaciones en actividades deportivas.

Consideró que la práctica de deporte además de fomentar un estilo de vida saludable, también aleja a los infantes, adolescentes y juventudes de la delincuencia y otras actividades dañinas para ellos mismos y la sociedad. 

“El deporte es parte fundamental de quién soy y eso me gustaría transmitir a las juventudes de Michoacán, que vean el deporte como algo que les traerá beneficios a largo plazo: disciplina, salud, saber trabajar en equipo”.

La actividad cerró con una ‘cascarita’ donde, entre risas y mucho compañerismo, el aspirante pudo recordar su días como estudiante de preparatoria.

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