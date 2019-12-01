Torres Piña: Nuestra fuerza es sólida, porque se construyó en el territorio y desde la adversidad

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Julio de 2026 a las 12:29:28

Morelia, Michoacán, 6 de julio de 2026.– Carlos Torres Piña, aspirante a la coordinación estatal de Defensa de la Transformación y la Soberanía, afirmó que su posicionamiento en las encuestas y estudios de opinión es favorable y es resultado de más de 25 años de recorrer Michoacán, construir organización territorial y mantener una relación directa con comunidades, militantes y liderazgos sociales.

Al ser cuestionado sobre el análisis publicado por el diario nacional Milenio, en el que aparece entre los perfiles mejor posicionados de Michoacán, consideró que el respaldo recibido no es producto de un trabajo reciente ni de una estructura formada desde áreas gubernamentales.

“Recorro Michoacán desde 1999; en algunos periodos lo hice incluso dos o tres veces por año. La estructura que tenemos es amplia, grande, que se construyó desde la adversidad y eso permite que te acompañe en las buenas y en las malas”, reconoció.

Recordó que durante la mayor parte de su trayectoria política, no desempeñó cargos en administraciones municipales, estatales o federales, sino que fungió como legislador y dirigente partidista.

Fue hasta 2021 cuando asumió responsabilidades en la Secretaría de Gobierno y, posteriormente, en la Fiscalía General del Estado.

El aspirante destacó que estudios demoscópicos de empresas como Buendía y Márquez, De las Heras, Enkoll, Paramatría, y Mendoza Blanco y Asociados lo han evaluado favorablemente, sin embargo, sostuvo que, sin confiarse en las mediciones, reforzará el acercamiento con la ciudadanía.

“Todos esos estudios de empresas serias nos han evaluado y nos califican bien, pero no debo de bajar la guardia, al contrario, vamos a seguir haciendo más asambleas informativas en el interior del estado y vamos a visitar el mayor número de municipios que podamos”, afirmó.

Finalmente, expresó su orgullo por el equipo territorial que lo ha acompañado durante más de dos décadas y por la incorporación de nuevas generaciones.

“Hay muchos jóvenes que se están sumando porque ven que se les pueden abrir espacios. Nuestra fuerza no nació desde una oficina: se construyó caminando, organizando y enfrentando momentos difíciles”, concluyó.