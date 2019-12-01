Toño Carreño propone reforma a la Ley Orgánica Municipal para fortalecer vigilancia financiera de los ayuntamientos

Morelia, Michoacán, a 16 de febrero 2026.- El diputado Toño Carreño Sosa aseveró que va por verdaderos equilibrios de poderes y fortalecimiento de la vigilancia colectiva a las finanzas de cada ayuntamiento, esto al presentar una iniciativa de reforma al artículo 48 de la Ley Orgánica Municipal, misma que permitiría gobiernos más cercanos a todos los ciudadanos representados.

El diputado Ciudadano, quien dijo estar muy pendiente en la defensa de los ayuntamientos, detalló que la iniciativa busca que las Comisiones de Hacienda, Financiamiento y Patrimonio Municipal este integrada, cuando menos, por un regidor o regidora de cada partido político o fracción representada en los gobiernos municipales, incluidos los regidores independientes.

Tras aclarar que esta iniciativa no invade la autonomía municipal, explicó en tribuna que esto permitiría una verdadera rendición de cuentas, sin obstaculizar la gobernabilidad, ni generar parálisis; se trata de equilibrar el poder y fortalecer la vigilancia colectiva.

Toño Carreño añadió que la democracia no se agota al ganar elecciones; “se construye todos los días con controles, contrapesos y transparencia, especialmente en el nivel de gobierno más cercano a la gente; el municipio”.

El artículo en referencia, dijo, no garantiza la representación multipartidista en las comisiones, incluso en aquellas que tienen un impacto directo en el manejo del dinero público, lo que en los hechos ha permitido que una sola fuerza política concentre el control de la fiscalización interna, limitando el escrutinio, el debate y la rendición de cuentas.

Finalmente, Toño Carreño indicó que diversos diagnósticos oficiales y académicos han documentado niveles insuficientes de transparencia, rezagos en rendición de cuentas y resistencia a la fiscalización, lo que se podría evitar con la aprobación de su iniciativa.