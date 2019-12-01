Legado de Benito Juárez vive en la 4T: Claudia Sheinbaum

Legado de Benito Juárez vive en la 4T: Claudia Sheinbaum
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Marzo de 2026 a las 07:46:33
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Guelatao de Juárez, Quintana Roo, 22 de marzo del 2026.- En el marco del 220 aniversario del natalicio de Benito Juárez García, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que el legado del Benemérito de las Américas sigue vigente y se refleja en la llamada Cuarta Transformación de la vida pública del país.

Durante la ceremonia realizada en Guelatao de Juárez, la mandataria federal subrayó que los principios del expresidente recuerdan que la soberanía nacional no se negocia y que gobernar implica tomar decisiones con base en la justicia, la igualdad y el servicio al pueblo.

En el mismo acto, Sheinbaum Pardo firmó un decreto para reconocer a Margarita Maza de Juárez como la Primera Embajadora Histórica de México, al destacar su papel durante la invasión francesa, cuando representó al país desde Estados Unidos mientras el gobierno republicano enfrentaba el conflicto.

Como parte del homenaje, también se develó una escultura en su honor, además de presentarse un billete de lotería conmemorativo y una estampilla postal dedicada a su memoria.

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