Toma protesta Mauricio Kuri al Consejo Directivo del Colegio de Arquitectos del Estado de Querétaro

Querétaro, Querétaro, 27 de marzo del 2026.- En el marco del 54 aniversario del Colegio de Arquitectos del estado de Querétaro, el gobernador, Mauricio Kuri González, encabezó la toma de protesta de Gilberto Cabrera Palacios como nuevo presidente del Consejo Directivo de este órgano colegiado, donde destacó que gracias al talento y compromiso de sus integrantes, se ha contribuido al diseño de obras de calidad.

Durante su intervención, el mandatario estatal celebró que la sociedad y los profesionales se involucren y participen en la vida pública, al tiempo que sostuvo que el desarrollo no se improvisa, sino que se diseña y se planea, y que esto es fundamental para responder a los retos que tiene Querétaro en materia de crecimiento, movilidad, calidad de vida y equilibrio entre desarrollo y sustentabilidad.

“Y creo que Querétaro ha sabido, gracias a su gente, estar al día y hemos podido ir con todos los retos que hemos tenido (...) Yo de verdad creo que Querétaro tiene rumbo, va en buen camino, y lo que siempre les pido, seamos muy exigentes con nuestras autoridades, participemos”, manifestó.

Tras rendir protesta para encabezar los trabajos del XXVIII Consejo Directivo, Gilberto Cabrera Palacios aseguró que los 54 años del Colegio de Arquitectos del Estado de Querétaro son el testimonio de una voluntad colectiva que decidió en 1972 que el estado merecía ser proyectado en orden, con ética y con visión de futuro.

A su vez, señaló que las y los profesionales de la arquitectura han asumido la convicción de que el futuro de Querétaro no se firma únicamente en foros de discusión, sino en los restiradores, lo cual, dijo, se garantiza con la capacitación y la ética de quienes integran el Colegio.

“Somos los constructores reales del mañana, porque nuestras obras permanecen mucho después que los tiempos de los gobiernos. En los próximos meses y años hay intervenciones urbanas hacia nuestras ciudades que se sienten urgentes e inminentes, y en su ejecución existen áreas de oportunidad para solucionar su impacto en el territorio. Aquí estamos, los arquitectos, prestos a participar, a aportar valor en solucionar juntos con nuestras autoridades los retos en diseño que se presenten”, expresó.

Como parte de la ceremonia, en la que se entregaron reconocimientos a integrantes con antigüedad de 35, 40 y 50 años, Gilberto Cabrera Palacios ponderó que la verdadera fuerza que mueve a Querétaro es una comunidad de especialistas capacitados que entiende que la planeación y la ejecución técnica son los únicos caminos hacia un progreso que sea a la vez bello y funcional.