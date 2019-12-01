Toma Mauricio Kuri protesta al Consejo Directivo de Agricultores y Ganaderos de Querétaro

Querétaro, Querétaro, 30 de enero del 2026.- Este gobierno está del lado de quienes producen, afirmó el titular del Poder Ejecutivo en el estado, Mauricio Kuri González, al tomar protesta al Consejo Directivo de Agricultores y Ganaderos de Querétaro, ahí destacó que gracias al esfuerzo de todos los sectores productivos y a la apuesta permanente que tienen con la competitividad, la entidad tiene rumbo y se ha consolidado como un referente mundial, por lo que dijo, se debe seguir apostando por todo lo bueno que puede ofrecer al mundo.

“En Querétaro queremos seguir mandando el mensaje de que nos gusta la certidumbre jurídica, la ley, el orden y el respeto al patrimonio (...) Lo que les puedo decir es que el gobierno va a estar con ustedes, ayudándolos en todo lo que podamos”, compartió.

A su vez, el titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (SEDEA), Rosendo Aguilar Anaya, sostuvo que el campo necesita ser rentable y competitivo, y para ello el Gobierno del Estado ha asumido su responsabilidad de fortalecer a los productores y sus actividades, mediante una política sustentada en la construcción de capacidades reales, infraestructura productiva, tecnificación de riego, acompañamiento técnico, acceso a mercados y organización de productores.

El funcionario estatal aseveró que, mientras algunos modelos ven al productor como un beneficiario, en Querétaro se le considera como un empresario rural, como un actor económico estratégico, como quien genera empleo, alimento, estabilidad territorial y desarrollo.

“Porque el verdadero desarrollo rural no se logra sólo con apoyos, se logra con inversión, con técnica, con organización y con mercado. Querétaro ha decidido apostar por un campo fuerte, ordenado y competitivo; un campo que no sólo sobreviva, sino que prospere. Un campo que no dependa, sino que crezca. Y ese es el campo que gracias a ustedes estamos construyendo”, afirmó.

Asimismo, el presidente del Consejo Directivo de Agricultores y Ganaderos de Querétaro, Óscar Larrondo Cepeda, recordó que durante 70 años esta organización ha mantenido el objetivo de fortalecer la representación del sector, mejorar la coordinación entre agricultores, ganaderos y agroindustriales, y consolidar a esta organización como un espacio de diálogo técnico y propositivo.

Ponderó que Agricultores y Ganaderos de Querétaro es un vínculo entre pequeños propietarios, productores agrícolas, ganaderos, agroindustriales, técnicos y comercializadores que comparten la visión común de producir alimentos de manera eficiente, responsable y sustentable; por lo que reiteró la alianza con las autoridades estatales para llevar al sector al siguiente nivel.

“Reconocemos el esfuerzo del Gobierno del Estado por mantener programas de apoyo al campo y valoramos que en Querétaro existe una visión de diálogo y acompañamiento al sector productivo. La directiva que hoy rinde protesta asume su responsabilidad con seriedad y apertura”, concluyó.