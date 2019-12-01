Todos debemos participar en la construcción de La Paz: Alfonso Martínez

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Noviembre de 2025 a las 22:39:44

Morelia, Michoacán, a 19 de noviembre de 2025.- El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, hizo un llamado a que todos los sectores de la sociedad participen en contra de la violencia y especialmente de forma preventiva en favor de los miembros más pequeños de las familias.

"El problema que vive nuestro país no se va a solucionar si no participamos todos, no es el gobierno nada más", comentó el alcalde en la presentación del libro "Apaguemos la Narcocultura", encabezado por Adolfo Torres Ramírez.

Alfonso Martínez explicó que, en materia de seguridad, además de la parte reactiva es muy importante la labor proactiva como la que plantea este libro, pues en la sociedad "es mejor prevenir que lamentar".

En ese sentido, precisó que su gobierno municipal atiende ambas partes: el combate al crimen, pero también la prevención y la construcción de la paz.

"Nosotros gobernamos la ciudad, pensando en la ciudad en la que queremos vivir, entonces sí le apostamos a lo proactivo", señaló el edil.

Cabe mencionar que "Apaguemos la Narcocultura" cuenta con la participación de especialistas en psicología y criminalística, pues busca ser una guía para que los padres sepan cómo identificar y hablar con sus hijos para evitar que consuman productos que normalizan o exaltan la violencia.