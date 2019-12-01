Todo listo para la carrera "Umbral" por el aniversario de Puerta La Victoria en Querétaro

Querétaro, Querétaro, a 7 de septiembre de 2025.- Todo está listo para que el próximo 21 de septiembre se realice la primera carrera denominada El Umbral, una carrera de 5 y 10 kilómetros que le apuesta a fomentar el ejercicio, la sana convivencia y el sentido de comunidad entre las y los queretanos, afirmó Jhonatan Manríquez, director de marketing del Centro Comercial Puerta La Victoria.

“Esta carrera es una forma para festejar nuestro octavo aniversario que se realizará el 17 de septiembre con la que se busca incluir nuevas facetas del centro comercial para que la gente nos vea no solo como un centro comercial, sino como una extensión de la ciudad y donde podamos hacer comunidad con toda la gente que nos visita todos los días”.

Recordó que, la carrera arrancará a las 7:00 horas, con salida y meta sobre avenida Constituyentes, justo frente a Puerta La Victoria. El circuito recorrerá parte de la vialidad en dirección a la Universidad Cuauhtémoc y retorno, en un trayecto cerrado al tránsito vehicular.

“Queremos que la gente no solo corra, sino que se quede a convivir, a disfrutar y a celebrar. Esta carrera es una forma de agradecer a Querétaro por este primer año”.

Destacó que el kit de los competidores incluye un cilindro, la medalla, playera y una toallita para el sudor y además se contará con Karla Padilla instructora de fitness para realizar el calentamiento previo, pero, además, al término de la competencia habrá diversas actividades como parte de este aniversario.

“Buscamos replicar esta carrera año con año para festejar nuestro aniversario y que no solo sea una sola vez, entonces pues es un proyecto ambicioso en donde pues queremos empezar a sumar cada vez más y que pues podamos también ampliarla la oferta de kilometraje a 20 ya que por el momento únicamente tenemos la propuesta de 5 y 10 kilómetros”.

Recordó que el costo de inscripción es de 370 pesos para la carrera de 5 kilómetros y 470 para la carrera de 10 kilómetros.

“Es importante mencionar que los premios de la carrera son en efectivo; para los primeros tres lugares de los 5 kilómetros se llevarán; 10, 5 y 3 mil pesos, respectivamente y para la carrera de 10 kilómetros los premios son: un viaje todo pagado a Ixtapa, Zihuatanejo para dos personas; 10 mil y 5 mil pesos, respectivamente”.