Titular de la CEI supervisa reconstrucción de caminos en Peñamiller, Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Febrero de 2026 a las 13:19:07

Peñamiller, Querétaro, 24 de febrero del 2026.- La coordinadora de la Comisión Estatal de Infraestructura, Sonia Carrillo, realizó una visita de supervisión en el municipio de Peñamiller para verificar los trabajos de reconstrucción del camino Camargo–Río Blanco, en compañía de la presidenta municipal, Ana Karen Jiménez.

Estas obras forman parte de los 16 frentes de trabajo en el Semidesierto, beneficiando directamente a 56 comunidades.

En Peñamiller se ejecuta la rehabilitación de la Carretera Estatal 160 Peña Blanca, la reconstrucción del tramo Camargo–Río Blanco y la construcción de muros de contención, con el objetivo de restablecer las condiciones previas de estas vialidades.