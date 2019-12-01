Tiríndaro anuncia su festival de globos de Cantoya

Morelia, Michoacán, 13 de agosto de 2025.- La edición 2025 del Festival de Globos de Cantoya de Tiríndaro se realizará el 30 y 31 de agosto, informó la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), dependencia dirigida por Roberto Monroy García.

Los organizadores detallaron que para este año se contará con la participación de globeros de la Ciudad de México, Estado de México y Veracruz, así como de diferentes lugares cercanos a Tiríndaro como Paracho, Cherán, Purépero, Nahuatzen, Morelia, Zacapu, la Cofradía, Pátzcuaro, entre otros. Se esperan 30 mil asistentes que dejen una derrama económica aproximada a los 900 mil pesos.

Luis Eduardo Muñoz Espinoza, director de Turismo de Zacapu, municipio al que pertenece la comunidad de Tiríndaro, explicó que el programa de actividades comenzará el sábado 30 de agosto a las 16:30 horas con el concurso de globos de cantoya en la categoría infantil, mientras que a las 20:00 horas tocará el turno a la categoría itsi (agua).

El público que acuda también podrá disfrutar de distintos atractivos turísticos como la laguna de Zacapu, Área Natural Protegida desde 2003 y sitio RAMSAR desde 2005, la cual cuenta con más de 20 manantiales; la Parroquia de Santa Ana, joya arquitectónica del siglo XVI; el Ex convento Franciscano, imponente construcción que data del siglo XVI, por mencionar algunos.

Fernando González Olivares, organizador del festival de globos, señaló que la programación continúa el domingo 31 de agosto a las 8:00 horas con la categoría itsi (agua), para continuar a las 10:00 horas con la categoría tiriapu (elote). “Habrá concurso para las diferentes categorías de 40 a 150 pliegos, 250 a 400 pliegos, 450 a 700 pliegos y de 900 a 1600 pliegos, con una bolsa de premios por 58 mil 300 pesos. Entre las diferentes presentaciones destaca la última con la elevación de más de 2 mil farolas”, explicó.

Para mayores detalles se puede consultar el Facebook: Festival Globos de Cantoya Tiríndaro.