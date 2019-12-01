Adecuado, que EU ofrezca recompensa por criminales mexicanos: Bedolla

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados  | Fecha: 18 de Agosto de 2025 a las 12:29:36
Morelia, Michoacán, a 18 de agosto del 2025.- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, consideró adecuado que el gobierno de Estados Unidos ofrezca recompensas por líderes delincuenciales mexicanos, entre ellos tres michoacanos.

En conferencia de prensa, el mandatario michoacano comentó que la Fiscalía General del Estado (FGE) también comparte esta estrategia de localización de objetivos delincuenciales, por lo que seguramente estos presuntos delincuentes tienen órdenes de aprehensión en algún distrito de EU.

"La fiscalía del estado en ocasiones también emite recompensas, entonces también es algo que se usa de manera adecuada".

En cuanto a la alerta de seguridad a través de la cual el gobierno norteamericano pide no viajar a Michoacán, Ramírez Bedolla señalo que esto no es nuevo, sino que ya existía desde hace muchos años y aquel gobierno está en la libertad de tomar dicha determinación.

Noventa Grados
