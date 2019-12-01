Tienda Michoacán de Origen y Casa del Mezcal impulsan el consumo local durante el Buen Fin

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Noviembre de 2026 a las 20:34:13

Morelia, Michoacán, 15 de noviembre de 2026.- La Tienda Michoacán de Origen y la Casa del Mezcal Michoacano invitan a las familias a descubrir y adquirir productos elaborados en el estado, con descuentos especiales como parte del Buen Fin 2026, que representa una oportunidad para apoyar a las marcas locales y conocer la diversidad de lo que se produce en Michoacán, informó la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco).

En la Casa Matamoros, las personas visitantes podrán encontrar alimentos, chocolates, salsas, café, tés, cosméticos, artesanías, accesorios y mezcales michoacanos. Las promociones estarán vigentes hasta el 17 de noviembre, con descuentos variables de acuerdo con cada marca y producto.

La Tienda Michoacán de Origen cuenta con la participación de 48 marcas locales, cuyos productos representan el talento, la creatividad y el trabajo de emprendedores y productores de distintas regiones del estado.

La Sedeco destacó la importancia de consumir local, ya que cada compra contribuye a fortalecer los negocios michoacanos, generar oportunidades de comercialización para sus productores, impulsar la permanencia de los empleos y favorecer que los recursos circulen dentro de la economía estatal.

Ambos espacios se encuentran en Casa Matamoros, ubicada en la calle Abasolo número 70, en el Centro Histórico de Morelia, donde las y los consumidores podrán conocer nuevas marcas, adquirir productos de origen michoacano y respaldar el talento de quienes producen en la entidad.