Teresa Calzada dio a conocer que ya están instalados los Consejos Municipales de Protección Civil en los 18 municipios de Querétaro

Teresa Calzada dio a conocer que ya están instalados los Consejos Municipales de Protección Civil en los 18 municipios de Querétaro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Octubre de 2025 a las 17:18:40
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 29 de octubre de 2025.- Teresa Calzada Rovirosa, presidenta de la Comisión de Seguridad y Protección Civil en el Congreso local, informó que ya se encuentran instalados los Consejos Municipales de Protección Civil en los 18 municipios del estado, condición indispensable para acceder a recursos destinados a la atención de emergencias.

Durante la sesión del Consejo Estatal de Protección Civil, Calzada Rovirosa destacó que varios presidentes municipales confirmaron la instalación de sus respectivos consejos. 

“Hemos reiterado en varias ocasiones a todos los municipios la importancia de cumplir con este requisito. Hoy podemos decir que los 18 municipios ya cuentan con su consejo instalado”.

Entre las demarcaciones que ya han formalizado sus consejos se encuentran Arroyo Seco, Pinal de Amoles, Landa de Matamoros, Cadereyta, Peñamiller, Tolimán, Amealco, Colón y Huimilpan. En el caso de San Juan del Río, la instalación se llevó a cabo en la comunidad de La Llave.

Además, la legisladora subrayó la importancia de la coordinación con dependencias federales como la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para la rehabilitación de servicios básicos, así como la vigilancia constante de presas, cuerpos de agua y caudales de ríos.

“Estas instituciones deben mantener informada a la población ante cualquier riesgo y, en caso necesario, colaborar con el Ejército y la Guardia Nacional para evacuar a las comunidades hacia zonas seguras”.

Recordó que la rehabilitación y mantenimiento de los tramos carreteros federales corresponde a la Federación, por lo que se ha exhortado a las autoridades competentes a actuar con prontitud en las zonas afectadas.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Blindaje Uruapan: Refuerzan acciones operativas 
Detienen a dos hombres por robo a menor en Azcapotzalco, Ciudad de México
Vinculan a proceso a célula de Jalisco ligada al ataque a balazos y con explosivos contra la Presidencia de Zinapécuaro, Michoacán 
Listo y en marcha operativo de vigilancia para Noche de Muertos en la zona lacustre de Michoacaán: SSP
Más información de la categoria
Con inversión de 120 millones de pesos, Michoacán apuesta por frenar la rebelión maicera en plena ola nacional de bloqueos
Productores mantienen bloqueos en Guanajuato por precios del maíz; exigen tarifas justas y apoyos reales
Vinculan a proceso a célula de Jalisco ligada al ataque a balazos y con explosivos contra la Presidencia de Zinapécuaro, Michoacán 
Diputados denuncian "Blindaje" del Congreso de Michoacán en Apatzingán y exponen guerra de descalificaciones por cena de legisladores
Comentarios