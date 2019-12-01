"Tengo un compromiso con el campo de Michoacán": Raúl Morón 

"Tengo un compromiso con el campo de Michoacán": Raúl Morón 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Agosto de 2025 a las 11:20:37
Morelia, Michoacán, a 24 de agosto de 2025."Tengo un compromiso con el campo michoacano, provengo de una familia de campesinos y sé los retos que enfrenta", aseguró el senador de Morena por Michoacán, Raúl Morón Orozco, al dirigirse a líderes del sector y simpatizantes, en la localidad de Francisco I. Madero, del municipio de Charo.

El legislador fue el invitado especial en una cabalgata organizada por líderes productores de la zona metropolitana de Morelia, la cual recorrió diversas localidades de Charo, en un animado ambiente de convivencia.

En un mensaje, Raúl Morón, enfatizó que la riqueza de Michoacán proviene de sus tierras y las manos de su gente, por lo cual afirmó que es esencial generar oportunidades de desarrollo para el sector, que permitan su crecimiento y que los campesinos accedan a una vida digna y de bienestar.

Finalmente, señaló que mediante la estrategia de tecnificación del campo presentada por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, permitirá que el campo michoacano alcancé todo su potencial y aseguró que desde el Senado promoverá que los campesinos de la entidad tengan acceso a todas las oportunidades a su alcance.

