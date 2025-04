Tendrá que esperar la renuncia del Obispo de Querétaro

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 23 de abril de 2025.- El próximo 28 de abril, el obispo de Querétaro, Fidencio López Plaza, cumple 75 años de edad, lo cual representa que este deberá mandar su renuncia a la Santa Sede en el Vaticano, pero con la muerte del Papa Francisco y la Sede Vacante, este proceso tendrá que esperar hasta que se nombre al nuevo obispo de Roma, afirmó José Martín Lara Becerril, Vocero de la Diócesis de Querétaro.

Lara Becerril mencionó, que una vez que sea aceptada y aprobada la renuncia de Fidencio López, será nombrado obispo emérito, aunque el proceso de aceptación de este proceso administrativo en la Santa Sede puede tardar un día hasta meses, motivo por el cual, mantendrá su ministerio hasta que el próximo Papa lo indique.

“El proceso, bueno, el Obispo, pues él, desde luego, cumple la próxima semana, el cumple sus 75 años, le tocaría presentar su renuncia, no hay Sumo Pontífice, entonces hay que esperar que el Sumo Pontífice esté al frente de la Iglesia para que la presente y no pasa absolutamente nada, el señor Obispo, él, presenta su renuncia de modo documental y hay que esperar el tiempo que el Santo Padre le acepte la renuncia, en el momento en que el Santo Padre le acepte la renuncia, puede pasar desde un día, 2 días, un mes, 2 meses, no sabemos cuánto hasta el momento en que el Santo Padre designe un nuevo obispo”, dijo.

De igual manera, reconoció que hasta que no sea aceptada la renuncia, el obispo seguirá al frente de la Diócesis de Querétaro, realizando su trabajo cotidiano sin ningún contratiempo.

“Hay que esperar que se dé este este tiempo en el cual su renuncia sea aceptada y sea designado un nuevo Obispo ¿Qué hace todo este tiempo? conducir la Iglesia como la ha conducido ahora. No hay ninguna cosa extraordinaria o fuera de lo normal, el señor obispo, aunque presente su renuncia, mientras no le sea aceptada, él, conduce a la Iglesia de modo normal, con autoridad ordinaria dentro de la Diócesis”.