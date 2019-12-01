Temporada de incendios en Michoacán inicia sin siniestros mayores: Secma

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 1 de Marzo de 2026 a las 16:51:34

Morelia, Michoacán, a 1 de marzo del 2026.- El secretario de Medio Ambiente en Michoacán, Alejandro Méndez López, informó que el arranque de la temporada de incendios forestales se ha mantenido bajo control y, hasta ahora, no se han presentado conflagraciones de gran magnitud en el estado.

En entrevista, el funcionario estatal señaló que los incendios registrados han sido sofocados con rapidez gracias a la coordinación entre instancias federales, estatales y municipales; “hasta el momento no hemos tenido incendios grandes”, expresó.

Detalló que recientemente, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, dio el banderazo oficial al operativo de combate, donde se entregó equipamiento a brigadistas y se confirmó la participación de corporaciones como la Comisión Nacional Forestal, Protección Civil, Guardia Nacional y la Sedena.

Alejandro Méndez advirtió que las condiciones climáticas podrían favorecer la propagación del fuego, ya que las lluvias pasadas generaron abundante vegetación que ahora está seca y es altamente combustible; sin embargo, aseguró que se cuenta con los helicópteros del estado, brigadas equipadas y personal capacitado para enfrentar la temporada de manera eficaz.