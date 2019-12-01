Este miércoles arranca ExpOrienta 2026 de la UMSNH; decide tu futuro profesional 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Marzo de 2026 a las 17:47:55

Morelia, Michoacán, a 1 de marzo de 2026.- Este miércoles, jueves y viernes se realizará ExpOrienta 2026 de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), evento totalmente gratuito y abierto para toda la comunidad estudiantil.

La actividad académica se llevará a cabo en las instalaciones de Ciudad Universitaria en un horario de las 9:00 a las 15:00 horas, en donde las y los jóvenes podrán conocer de cerca los más de 50 programas educativos que la casa de estudios oferta.

Entre ellos, las nuevas carreras creadas durante la administración de la rectora Yarabí Ávila González, tales como, las Licenciaturas en Guitarrería, en Periodismo, en Política, Gobierno y Gestión Pública, y en Estudios Estratégicos en Gestión Pública y Social.

De igual forma, se brindará información sobre diversos servicios que también ofrece la institución como tutorías, atención psicología, una amplia gama de disciplinas deportivas para que practique el alumnado, así como actividades culturales, artísticas e intercambios académicos internacionales.

La Universidad Michoacana invita a las y los estudiantes de bachillerato a asistir a ExpOrienta, a decidir su futuro profesional y formar parte de la comunidad nicolaita.