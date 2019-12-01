Teleférico priorizará contratación de mujeres: Gladyz Butanda

Teleférico priorizará contratación de mujeres: Gladyz Butanda
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Diciembre de 2025 a las 15:22:53
Morelia, Michoacán, a 26 de diciembre de 2025.- Los teleféricos de Morelia y Uruapan priorizarán la contratación de mujeres en su personal, así como de vecinas y vecinos de las estaciones de este medio de transporte, informó la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías. 

La funcionaria estatal enfatizó que la intención de ello es brindar oportunidades de ingreso a madres solteras, quienes podrán contar con una posibilidad de empleo cercana a sus espacios de vivienda.

Bajo esa lógica señaló que las vecinas y vecinos de las estaciones de este medio de transporte también serán prioridad en la contratación de personal, a fin de facilitar los traslados en jornada de cierre, tomando en cuenta que el teleférico cesará operaciones a las 23:00 horas.

“Este proyecto se construyó con un amplio sentido social, por eso, además de mejorar la imagen urbana en las zonas por donde cruza el teleférico, también se ofrecerán oportunidades de empleo para los habitantes de la zona”, subrayó Gladyz Butanda.

