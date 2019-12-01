Teleférico de Uruapan, seguridad y eficiencia para estudiantes y sus familias: Gabriela Molina

Uruapan, Michoacán, 15 de abril de 2026.- El teleférico de Uruapan, cuya inauguración está programada para el próximo 18 de abril, será un sistema de transporte ágil, eficiente, seguro y económico que beneficiará a miles de estudiantes en la ciudad, informó la secretaria de Educación en el Estado, Gabriela Molina Aguilar.

El teleférico favorecerá de manera directa a la comunidad educativa, ya que a lo largo de su trazo se localizan 345 planteles, lo que representa un beneficio potencial para alrededor de 64 mil alumnas y alumnos de distintos niveles. Detalló que la cobertura incluye 109 preescolares, 173 escuelas primarias, 38 secundarias, 12 centros de educación media superior y 13 Unidades de Servicios de Apoyo a la Educación Regular.

La funcionaria señaló que este nuevo medio de movilidad también representará un ahorro para las familias uruapenses, al establecerse una tarifa de 11 pesos. Además, destacó que el uso de tarjeta para el pago, que servirá tanto para el teleférico como para el sistema de transporte público, contribuirá a reducir el manejo de efectivo y los riesgos asociados.

“Con estas acciones, las becas y la mejora de la infraestructura educativa, hoy los resultados en educación son palpables, lo más importante para nosotros es trabajar a favor de miles de familias, docentes, estudiantes que integran la extensa comunidad educativa en Michoacán”, finalizó la titular de la Secretaría de Educación del Estado (SEE).