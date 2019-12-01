Teleférico de Uruapan se suma al Buen Fin; ofrecerá servicio gratuito del 11 al 18 de noviembre: Bedolla

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Noviembre de 2026 a las 10:49:25

Morelia, Michoacán, 9 de noviembre de 2026.- Con el objetivo de apoyar la economía familiar e impulsar la actividad de los comercios locales, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla anunció que, del 11 al 18 de noviembre, el teleférico de Uruapan operará de manera gratuita como parte de las actividades del Buen Fin.

El mandatario estatal destacó que esta iniciativa busca fortalecer la economía de las más de 9 mil unidades económicas ubicadas a lo largo del trayecto del teleférico, al tiempo que beneficia de manera directa a la población de Uruapan.

Asimismo, detalló que para brindar una mejor atención y facilitar los traslados durante estas fechas, el servicio ampliará sus horarios de operación durante la noche.

Por su parte, la titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad (Sedum), María Elena Huerta Moctezuma, hizo una invitación a la ciudadanía para aprovechar este beneficio y realizar sus compras de manera ágil.

Informó que actualmente el teleférico de Uruapan registra un flujo aproximado de 18 mil usuarios diarios, y que con motivo del Buen Fin 2026 se prevé un incremento de hasta el 30 por ciento en la afluencia de visitantes debido al dinamismo comercial de la temporada.