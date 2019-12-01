Teleférico de Uruapan se consolida como transporte público y atractivo turístico; 60 mil pasajeros en Día de Muertos

Uruapan, Michoacán, 6 de noviembre de 2026.- En el marco de las festividades de la Noche de Muertos, llevadas a cabo los días 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre, el teleférico de Uruapan registró el traslado de más de 60 mil pasajeros, consolidándose como un medio de transporte eficiente de atracción turística para la región, así lo dio a conocer el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla.

El mandatario estatal destacó que este innovador sistema permite a las y los uruapenses desplazarse en menos de 30 minutos desde el Hospital Regional hasta el Parque Nacional, cubriendo una ruta estratégica de 8.4 kilómetros que conecta de manera rápida el oriente con el poniente de la ciudad.

Además de su agilidad y rapidez, Ramírez Bedolla resaltó que el teleférico se ha transformado en un gran atractivo para miles de visitantes locales y nacionales, quienes desde las alturas pueden contemplar la riqueza natural y urbana de Uruapan, incluyendo el Parque Nacional Barranca del Cupatitzio, el Centro Histórico y sus plazas públicas.

Con la entrada en operación de este importante obra de movilidad, la modernidad ha llegado al municipio, posicionando a Uruapan a la vanguardia en materia de transporte público incluyente y sustentable.

El gobernador detalló que, desde su inauguración en abril del presente año al mes de octubre, el teleférico acumula una cifra superior a los 2 millones de usuarios atendidos.