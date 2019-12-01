Teleférico de Uruapan reanudará operaciones al 100% el domingo 12 de julio, tras mantenimiento técnico

Morelia, Michoacán, 2 de julio de 2026.- El teleférico de Uruapan reanudará operaciones de manera normal en toda su línea a partir del domingo 12 de julio, una vez concluidos los trabajos de mantenimiento preventivo que se realizan por etapas para garantizar la seguridad, confiabilidad y eficiencia del sistema, informó la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad (Sedum).

La primera etapa de los trabajos de mantenimiento concluirá el próximo domingo 5 de julio. Durante estos días, las estaciones Hospital y Libramiento Oriente permanecen cerradas, mientras que el tramo que va de Boulevard Industrial a Parque Nacional opera con normalidad. Es importante señalar que la estación Boulevard Industrial cuenta con un sistema de retorno que permite cerrar únicamente la mitad de sus instalaciones, por lo que sigue prestando servicio parcialmente en ambas etapas.

A partir del lunes 6 y hasta el 11 de julio, se llevará a cabo la segunda fase del mantenimiento. En este periodo, el cierre afectará a las estaciones de Presidencia, Centro, Parque Nacional y la mitad restante de Boulevard Industrial. Por el contrario, las estaciones de Hospital y Libramiento Oriente reanudarán sus operaciones y funcionarán de manera normal para los usuarios.

La titular de la Sedum, María Elena Huerta, destacó que entre las acciones realizadas durante esta primera etapa se encuentran el recorte y empalme del cable portador, la limpieza general del sistema, la calibración de neumáticos, así como la inspección y ajuste de las correas de los equipos electromecánicos, trabajos indispensables para garantizar la operación segura y eficiente del teleférico.

De igual forma, en las estaciones Hospital y Libramiento Oriente se llevaron a cabo labores de limpieza y mantenimiento en fosas, áreas de resguardo, subestaciones, cuartos de bombas y cuartos eléctricos, conforme al programa técnico establecido, con el propósito de mantener la infraestructura en óptimas condiciones de funcionamiento.

El mantenimiento también contempló la limpieza integral de las 40 cabinas durante los primeros días de intervención. Estas acciones son fundamentales para que las y los usuarios cuenten todos los días con un sistema de transporte limpio, seguro y en las mejores condiciones, señaló la funcionaria estatal.